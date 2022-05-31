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"Бахает – так бахает. Убьет – так убьет": Жители Лисичанска, которые длительное время живут без воды, света и связи, рассказали о ситуации в городе. ВИДЕО

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Лисичанск – город на Луганщине, который пытаются захватить российские войска. Это один из немногих населенных пунктов области, до сих пор остающийся под контролем украинской армии. Город ежедневно страдает от вражеских обстрелов и ракетных атак.

Об этом говорится в сюжете "Громадського", сообщает Цензор.НЕТ.

Часть жителей Лисичанска отказывается покидать родной город - говорят, им некуда и не за что ехать.

Горожане уже долгое время живут без воды, электричества и связи. А в последние дни – еще и без газа. Они вынуждены прятаться в подвалах и готовить еду на кострах во дворах.

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Топ комментарии

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    А Вам не кажется, что тезисы "воюют не за землю, а за живущих на ней граждан, а на Донбассе граждане - за путлера, потому можно с тех территорий отступать" - это информационно-психологическая операция, цель которой - чтобы граждане Украины легче смирились с потерей огромных юго-восточных территорий и не призывали их вернуть?

    "Стоять насмерть за алкашню" - из той же оперы. Не за "алкашню", а чтобы от нашего общего дома не откусили ещё дополнительные десятки и сотни квадратных километров.

    Отступить из-за безнадёжности текущей военной ситуации, если уже нет шансов избежать окружения - это нормально. А вот повторять пропагандонские мотивы "стоять за алкашню, за вату, за дебилов" - это как раз на руку кремлю.
  • Claudia Smith
    це нам привіт від сталіна. знав, що робив, наволоч.
  • Олександр Карін
    Ще й з діточками в тому підвалі... *******... Хоча б вже заради дітей звідти виїхали. Підвал житлового будинку - то не сховок, то потенційна братська могила.
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