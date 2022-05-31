"Бахает – так бахает. Убьет – так убьет": Жители Лисичанска, которые длительное время живут без воды, света и связи, рассказали о ситуации в городе. ВИДЕО
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Лисичанск – город на Луганщине, который пытаются захватить российские войска. Это один из немногих населенных пунктов области, до сих пор остающийся под контролем украинской армии. Город ежедневно страдает от вражеских обстрелов и ракетных атак.
Об этом говорится в сюжете "Громадського", сообщает Цензор.НЕТ.
Часть жителей Лисичанска отказывается покидать родной город - говорят, им некуда и не за что ехать.
Горожане уже долгое время живут без воды, электричества и связи. А в последние дни – еще и без газа. Они вынуждены прятаться в подвалах и готовить еду на кострах во дворах.