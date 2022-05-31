"Распаковка" БМП командира 8-й роты 35-й мотострелковой бригады ВС РФ капитана Дмитрия Фурдуя. ВИДЕО
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Около двух недель назад на берегу Северского Донца украинские защитники угнали БМП командира 8-й роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ капитана Дмитрия Фурдуя.
"Распаковку" смотрите в новом видео главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.
В ходе осмотра российской БМП был обнаружен комплекс радиосвязи Р-168 "Акведук", российская переносная станция наземной разведки (ПСНР), прицелы ночного видения и многое другое.