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"Распаковка" БМП командира 8-й роты 35-й мотострелковой бригады ВС РФ капитана Дмитрия Фурдуя. ВИДЕО

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Около двух недель назад на берегу Северского Донца украинские защитники угнали БМП командира 8-й роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ капитана Дмитрия Фурдуя.

"Распаковку" смотрите в новом видео главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

В ходе осмотра российской БМП был обнаружен комплекс радиосвязи Р-168 "Акведук", российская переносная станция наземной разведки (ПСНР), прицелы ночного видения и многое другое.

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Топ комментарии

  • AbOriginal_UA
    В сюжете прозвучало откуда родом в/ч - г.Алейск...
    Что б вы понимали - это Алтайский край, 130 км южнее Барнаула, южнее уже Казахстан...
    Короче, эти ублюдки припёрлись с жопы рабсии.....
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Бойцам и Юрию огромное спасибо! Ну и фурдую конешно...
  • Андрей Кайнаран
    Да на рабсии 95% территории - жопа
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