"Распаковка" БМП командира 8-й роты 35-й мотострелковой бригады ВС РФ капитана Дмитрия Фурдуя. ВИДЕО

Около двух недель назад на берегу Северского Донца украинские защитники угнали БМП командира 8-й роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ капитана Дмитрия Фурдуя.