Из-под завалов обстрелянного харьковского дома извлечены тела 4 человек, - ГСЧС. ВИДЕО

Тела 4 человек изъяли спасатели при разборе завалов 16-этажного дома в Индустриальном районе Харькова. Его российские оккупанты обстреляли в конце февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

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"Сегодня, 31 мая сотрудники ГСЧС продолжали проводить аварийно-спасательные работы и разборку завалов в поврежденном обстрелами 16-ти этажном жилом доме в Индустриальном районе города Харькова.

Вчера, 30 мая на 15-м этаже спасатели с помощью специнструмента деблокировали из-под заваленных бетонных конструкций тела 2-х погибших: мужчину и женщину. Сегодня из-под завалов были изъяты тела еще двух погибших мужчин", - говорится в сообщении.

По информации "Суспільного", российская ракета попала в здание 28 февраля. Попаданием были разрушены сразу шесть квартир с 16 по 14 этажа.

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