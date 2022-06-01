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В оккупированном Симферополе пытались поджечь военкомат. ВИДЕО

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Мужчина ночью бросил в здание бутылку с коктейлем Молотова. Она разбилась, а мужчина скрылся. В настоящее время его разыскивают силовые структуры оккупантов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой "Крым.Реалии".

Мужчина через забор бросил бутылку с зажигательной смесью в здание военного комиссариата оккупанов, расположенного на улице Сельвинского. Он целился в окно, но не попал. Бутылка разбилась. Поджигатель скрылся.

Сейчас российские оккупанты изучают записи с камер наблюдения.

Официально об этом не сообщали. Нет информации и об установлении личности мужчины, бросившего бутылку.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории РФ уже подожгли 13 военкоматов. Поджигателей в большинстве случаев так и не нашли.

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Топ комментарии

  • Roman Osen
    Ніц не вміють.
  • arye z.
    Где-то в России...
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