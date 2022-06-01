"Вы не резервисты, вы - добровольцы": Оккупант рассказывает об отношении командования РФ к "мобилизованным" из "ДНР". АУДИО

Командование армии РФ отправляет в бой против ВСУ резервистов под видом добровольцев.

Об этом говорится в перехвате ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

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Оккупант рассказывает российскому военному о протестах, состоявшихся в 115 батальоне армии РФ: "Вышел приказ отпустить студентов. Приехали их матери, подруги и устроили протесты. Незаконная мобилизация".

Также он рассказал об отношении оккупационной армии к "мобилизованным" из "ДНР": "Когда на "передок" бросили, пацаны стали возмущаться: мы резервисты, идем на первой линии. Нам сказали, вы не резервисты. Вы добровольцы. Все, кто здесь, все сюда пришли добровольно".

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