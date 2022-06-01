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"Та вообще пох#й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!", - оккупант рассказывает, как они "ровняют с землей" украинские села. АУДИО

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Рашисты "ровняют с землей" украинские населенные пункты, которые не могут взять в честном бою.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который перехватила СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Комбриг приезжает: вы что, оху#ли? Два дня уже деревеньку не можете взять? Ну, там же гражданские, – отвечают наши. Та вообще пох#й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!.. и все, просто сравняли с землей… и укропов, и мирных, там всех подряд", – рассказывает своей жене захватчик, чье подразделение пытается продвинуться на Донбассе.

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"Работаем, чтобы наказать каждого, кто причастен к агрессии РФ!", - СБУ документирует их зверства, и с начала полномасштабного вторжения уже открыла более 10 тыс. производств.

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Топ комментарии

  • Мобильный крематорий
    Поэтому кацапы и ползут вперед на некоторых направлениях. У них нет никаких ограничений, нет никаких моральных дилемм. Кацапов не волнует, что их зверства будут обсуждать. Главное, продвинуться и закрепиться, а там обширнейшая пропаганда объяснит Европе, что "Вы все аретиии!!!".
    Мое диванное мнение. Нужны секретные спецотряды для борьбы с кацапами неконвенциональными методами. Никаких камер, никакого шума, только нулевая толерантность.
  • Garry Grant
    Тебя-ублюдка закопают в овраге и тоже будет вообще по#уй.
  • bezmegh
    Вони,всі. Кацапи то смерть. Тількі знищувати...Нічого неслухати,ніякіх співів
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