"Та вообще пох#й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!", - оккупант рассказывает, как они "ровняют с землей" украинские села. АУДИО

Рашисты "ровняют с землей" украинские населенные пункты, которые не могут взять в честном бою.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который перехватила СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

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"Комбриг приезжает: вы что, оху#ли? Два дня уже деревеньку не можете взять? Ну, там же гражданские, – отвечают наши. Та вообще пох#й! Откат полтора километра и залп со всех орудий!.. и все, просто сравняли с землей… и укропов, и мирных, там всех подряд", – рассказывает своей жене захватчик, чье подразделение пытается продвинуться на Донбассе.

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"Работаем, чтобы наказать каждого, кто причастен к агрессии РФ!", - СБУ документирует их зверства, и с начала полномасштабного вторжения уже открыла более 10 тыс. производств.