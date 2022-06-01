"Оттеснили их немного, поэтому они и боятся", - бойцы 59-й ОМБр имени Якова Гандзюка о боях на границе Николаевщины и Херсонщины. ВИДЕО

Украинские защитники, на границе Николаевской и Херсонской областей, делают все возможное для приближения нашей победы и пытаются давать врагу возможность ежедневно пополнять статистику "двухсотых".

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины оттеснили оккупантов, однако те продолжают атаковать - чаще всего речь идет об артобстрелах.

"Мы их оттеснили немного, но они огрызаются и огрызаются очень жестко. Еще им сил хватает и есть чем... Но и мы знаем, чего хотим добиться", - говорит один из бойцов отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

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