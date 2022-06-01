Экс-глава СБУ Харьковщины Дудин об увольнении: Никаких претензий к моей работе не было. Это исключительно политическое решение. ВИДЕО

Роман Дудин был назначен Владимиром Зеленским на должность руководителя управления СБУ в Харьковской области 25 марта 2020 года, но недавно уволен.

Роман Дудин, экс-руководитель управления Службы безопасности Украины в Харьковской области, в комментарии Радио Свобода заявил, что правоохранители не озвучили ему никаких претензий и что его уволили по политическим мотивам, передает Цензор.НЕТ.

По словам Дудина, до момента увольнения ни Владимир Зеленский, ни глава Службы безопасности Украины Иван Баканов не озвучили никаких претензий к его работе и работе управления СБУ области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уволенный начальник СБУ Харьковщины Дудин требует от Зеленского опровергнуть заявление о бездействии СБУ в начале войны. ВИДЕО

"На сегодняшний день я не получил никакой информации, какие претензии есть ко мне, кроме тех публичных слов, которые высказал господин президент, – сказал Дудин. – На сегодняшний день у меня есть справка по результатам работы Харьковского управления с 24 февраля по 30 мая. Судя по этой справке, если переводить на военный язык, управлением службы безопасности Украины в Харьковской области была уничтожена агентурная сеть, в которую входят и корректировщики, и сепаратисты, и коллаборанты и т.д.".

Дудин называет свое увольнение "исключительно политическим решением". Считает, что за этим решением стоят, в частности, региональные власти Харькова и области и "так называемый военный комендант города".

"Имею четкое представление, кто стоит за этим увольнением. Они фактически все присутствовали на последнем визите президента в Харьков", – сказал он.

Дудин убеждает, что к полномасштабному вторжению России он и управление СБУ готовились. Дудин параллельно занимал должность руководителя антитеррористического центра в Харьковской области, в состав которого входили все правоохранительные структуры, вооруженные силы, ГСЧС, руководство города. Он сообщил, что проводили совместные учения, сформировали центр обмена информацией и узел связи.

По словам Дудина, он находится в Киеве, но не получал никаких вызовов на допрос.

"Я доложил руководству о том, что я по приказу прибыл. Я нахожусь в Киеве, – заметил он. – Меня не вызывали ни на допросы, мне не предъявляли никаких претензий. Я честно говоря с большим трудом могу представить, какого формата эти претензии".

Президент Владимир Зеленский 29 мая уволил главу управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина после визита в Харьков. 30 мая указ об увольнении появился на сайте президента.

"Уволил главу Службы безопасности Украины Харьковской области за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят", – сказал президент в видеообращении 29 мая.

Роман Дудин был назначен Владимиром Зеленским на должность главы управления СБУ в Харьковской области 25 марта 2020 года.