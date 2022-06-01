Разоблачение вымышленного "подвига" героя России капитана Фурдуя и похищение его БМП воинами 58-й бригады. ВИДЕО
В действительности российский "герой" оказался мародером и дезертиром, рассказал на своем ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"В ближайшее время покажу, что же было на самом деле на поле боя! А сейчас видео о том, как мы нашли его БМП в с. Белогоровка, на самом берегу Северского Донца, в 100 метрах от занятого россиянами берега. После этого мы отогнали БМП в безопасное место и распаковали. Наши воины в этой БМП захватили полный ротный комплект новейших российских радиостанций П-168 "Акведук", станцию правительственной связи, станцию разведки ПНСР, два тепловизионных прицела 1П93, много другой аппаратуры связи. Фактически вся БМП была забита личными вещами Фурдуя, в том числе награбленным в Украине имуществом", - рассказал журналист.
Напомним, украинские защитники похитили БМП командира 8-й роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады оккупантов Фурдуя. Впоследствии главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал видео "распаковки" БМП командира 8-й роты 35-й мотострелковой бригады ВС РФ капитана Дмитрия Фурдуя.