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"Скрутили, загрузили в багажник. Сказали, что они из полиции", - россияне массово похищают мужчин на временно оккупированных территориях и требуют выкуп. АУДИО

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Рашистские захватчики массово похищают мужчин на оккупированных территориях и требуют выкуп

Об этом свидетельствуют новые перехваты, а также оперативная информация СБУ, полученная с временно оккупированных территорий, передает Цензор.НЕТ.

Сумма за "возвращение к нормальной жизни" зависит от достатка семьи и колеблется в пределах от 10 до 30 тыс. долларов США. Например, СБУ публикует несколько обращений граждан к так называемой "временной военной администрации РФ" в Мелитополе Запорожской области:

"Только что приехали ваши ребята, с комендатуры, закрыли моего мужа в багажник и увезли. Ни документы не предоставили, нигде ничего…"
"Скрутили, погрузили в багажник. Машину забрали, мотоблок… сказали, что они с полиции…"
"У меня мужа забрали и сказали, что увезли в Мелитополь в 58-ю армию или 58-я армия забрала. Как мне быть?..."

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"На все эти вопросы примерно одинаковый ответ, что по телефону они не решаются. А уже по приезду родственникам озвучивают "прайс" и начинаются торги. СБУ системно фиксирует преступления оккупантов и их пособников", - сообщают в СБУ.

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  • Beer Bear
    У нас кожна людина має значення, а росіяни гинуть так, ніби вони не люди, а пил під ногами господарів Росії, - Зеленський
    Поэтому сдан весь юг
  • Player New
    Головне завдання максимально зруйнувати країну, пограбувати й знищити максимальну кількість людей. І де ті 3.14дараси які сміялися з сєнькіної стіни, а самі 3 роки ні*уя не робили?
  • частный сектор
    хотели отсидеться возле жены ? кто понимал и хотел тот оставил все и минимум переехал или пошел воевать
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