Российский генерал Зусько, который командовал наступлением на юг Украины, был арестован якобы за слив информации ВСУ, - Цаплиенко. АУДИО

Михаил Зусько имеет родственников на Волыни. Россияне считают, что он якобы сливал информацию о расположении российских сил ВСУ.

Это следует из перехвата разговора оккупантов, опубликованного военным журналистом Андреем Цаплиенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время разговора Зусько обвиняют в сливе ВСУ информации о подразделениях войск РФ, что привело в дальнейшем к ликвидации захватчиков.

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Официально при этом Зусько арестован за неудачи при наступлении в районе Николаева, отмечает журналист.

"Не в последнюю очередь, судя по разговору, на решение об аресте повлияло происхождение Зусько. Он родился на Волыни, однако, думаю, настоящие волыняне, которые дерутся за свой дом, больше не считают его украинцем", - пишет Цаплиенко.

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Он также напомнил, что слухи об аресте Зусько ходят с конца марта.

Михаил Зусько родился в 1972 году в деревне Ветлы Камень-Каширского района Волыни. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, участник Первой чеченской войны. Брат Михаила – полковник Николай Зусько – воюет в составе ВСУ против российских оккупантов.

В ходе российско-украинской войны генерал-лейтенант Михаил Зусько командовал неудачным наступлением на Николаев, Вознесенск и Южноукраинскую АЭС, потеряв множество военных и технику.

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