"Байрактар" уничтожает два российских танка. ВИДЕО
44 65982
Бойцы оперативного командования "Юг" с помощью беспилотника "Байрактар" уничтожили два вражеских танка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.
А нікого не засмучує, що нам знов впарюють відео 2020 року: Азербайджанские дроны "Байрактар" уничтожают два армянских танка Т-72. ВИДЕО Источник: https://censor.net/ru/v3221604
это Карабах 2020, стыдно что в таком популярном издании работают журналисты, неспособные проверить выкладываемый материал
"я нє іграю, я в домікє"