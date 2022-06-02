Беларусь перебрасывает военную технику к границе с Украиной. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Эшелон с танками, БМП, БТР и гаубицами перебрасывают из Гродно в Брестскую область.

Об этом сообщил "Belarusian Hajun project", передает Цензор.НЕТ.

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Военную технику разгрузили 1 июня на железнодорожных станциях Коробчицы и Свислочь Гродненского района.

В оснащение входило 37 БМП, 2 грузовика "Урал", БРДМ-2, тягач БТС-4, 5 ракетных комплексов "Оса", 2 базы для ракетного комплекса "Оса", покрытые брезентом.

Техника принадлежит ВС Беларуси. Многие машины обозначены красным квадратом.

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На следующий день, 2 июня, около 8 утра этот поезд двинулся из Гродно в сторону Бреста.

По информации "Белорусского Гаюна", ранее белорусы использовали эту технику для укрепления границы с Украиной в Гомельской области. Другую часть, меньшую, использовали для укрепления границы с Польшей, а сейчас ее везут в сторону Бреста.





