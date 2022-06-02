Следователи СБУ и ГБР завершили расследование "первого эпизода" дела Медведчука: материалы переданы в суд. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Производство касается:
- незаконной передачи спецслужбам России информации о секретном подразделении ВСУ;
- разработки антиукраинского проекта "Луч";
- причинение вреда экономической безопасности Украины за счет содействия РФ в незаконной добыче нефти и газа в Прикерченском регионе.
Эти уголовные нарушения предусмотрены ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – совершение государственной измены и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.
Санкция статей – наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Медведчуку вручена копия обвинительного акта, который в кратчайшие сроки будет направлен в соответствующий суд. Всего материалы производства насчитывают более 80 томов.
Напомним, что по материалам СБУ в мае 2021 народным депутатам Медведчуку и Козаку было объявлено о подозрении в рамках этого производства.