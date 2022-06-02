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Следователи СБУ и ГБР завершили расследование "первого эпизода" дела Медведчука: материалы переданы в суд. ВИДЕО

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Производство охватывает период с 2015 по 2020 годы, а подозреваемыми в нем проходят народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Производство касается:

- незаконной передачи спецслужбам России информации о секретном подразделении ВСУ;
- разработки антиукраинского проекта "Луч";
- причинение вреда экономической безопасности Украины за счет содействия РФ в незаконной добыче нефти и газа в Прикерченском регионе.

Эти уголовные нарушения предусмотрены ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – совершение государственной измены и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

Санкция статей – наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Медведчуку вручена копия обвинительного акта, который в кратчайшие сроки будет направлен в соответствующий суд. Всего материалы производства насчитывают более 80 томов.

Напомним, что по материалам СБУ в мае 2021 народным депутатам Медведчуку и Козаку было объявлено о подозрении в рамках этого производства.

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    З цього мародера починай. Він і зараз краде в українців, аж кіпа підплигує.

  • Voc Vox
  • Voc Vox
    сподіваюся, Валерій Залужний, Джейкоб Салліван та Марк Міллі при цьому розуміли, що присутність zєрмака означає, що зміст цієї розмови стане відомим у кремлі за лічені години, та гнали відбірну дезу.(вагнергейт -агент фсб козырь)
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