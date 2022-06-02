Херсонский "Эпицентр" грабят, вывозят в сторону Крыма, воруют, как в последний раз, - Ким. ВИДЕО

Российские военные ограбили торговый центр в Херсоне. Все украденное имущество они вывозят в Крым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Херсонский "Эпицентр" грабят, вывозят в сторону Крыма. Жаль, конечно, владельцев", - заявил Ким.

По его словам, такие действия со стороны оккупантов являются свидетельством понимания того, что вскоре туда придут ВСУ. И потому они "воруют, как в последний раз".

Также он рассказал, что украинские военные в ближайшее время получат высокоточные ракеты.

"Есть информация, что и Россия их (ракеты, – ред.) тоже получит, но там нюанс", - добавил Ким.