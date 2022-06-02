"Моя Херсонщина временно под российской оккупацией. Я воюю против агрессора в Донецкой области", - боец ВСУ Алексей. ВИДЕО

Боец ВСУ Алексей воюет против российских оккупантов уже восемь лет. В настоящее время он находится вблизи Авдеевки, где продолжаются ожесточенные бои.