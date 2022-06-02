"Моя Херсонщина временно под российской оккупацией. Я воюю против агрессора в Донецкой области", - боец ВСУ Алексей. ВИДЕО
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Боец ВСУ Алексей воюет против российских оккупантов уже восемь лет. В настоящее время он находится вблизи Авдеевки, где продолжаются ожесточенные бои.
Алексей рассказал корреспонденту Цензор.НЕТ Михаилу Ухману, что его родная Херсонщина временно под оккупацией. Однако он верит, что скоро наши войска освободят его край от оккупантов и семья Алексея сможет вернуться домой.