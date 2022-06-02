Пилот, летавший на "Азовсталь": Основная сложность была доставить груз на более чем 100 км вглубь позиций РФ. ВИДЕО

Пилот, совершавший полеты по доставке груза и эвакуации раненых из "Азовстали", рассказал детали спецопераций.

Видеозапись доступна на фейсбук-странице Сухопутных войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

По словам военного, каждый полет на "Азовсталь" был индивидуален.

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"Кто-то на подготовку имел неделю, кто-то сутки, а у кого-то были считанные часы", - рассказал пилот.

Руководил этими операциями ГУР Минобороны. Полеты были секретными и иногда времени на выяснение нюансов у экипажа не было.

"Но в этом был и плюс, ведь поскольку операция уже была спланирована разведкой, за малый промежуток времени они выдавали много информации и разведданных, нуждавшихся в экипаже", - говорит боец.

Военный рассказывает, что ввиду тактики и математических расчетов эти вылеты выполнить было не только сложно, а почти невозможно: "Но практика показала, что это было возможно выполнить и мы выполняли это. Основная сложность заключалась в том, что необходимо было выполнить доставку груза в глубину противника на территорию свыше 100 км. И все эти километры сопровождались очень плотной противовоздушной обороной противника.

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