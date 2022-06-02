Новости Видео • Агрессия России против Украины, Война

"Какого х#я ты попёрся сюда? - За деньги. А ты? - Заставили, я из сферы образования", - взятые в плен враги в Северодонецке. ВИДЕО

44 46690
Кадры захвата в плен украинскими военными мобилизованных с оккупированных территорий Донбасса в ходе боев в Северодонецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ в сеть попали кадры захвата в плен мобилизованных оккупантами жителей Донбасса.

Таких пленных из "ДНР" берут бойцы ВСУ сейчас в Северодонецке, несмотря на очень тяжелую ситуацию.

Один без понятия, как называется его подразделение, а второй вообще мобилизовали, угрожая 8 годами тюрьмы за отказ.

Смотрите: "Триста"! Спокойно. Всё нормально. Легкая", - уличный бой в Северодонецке. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Robert Bodnar
    Що з полоненими "Азовцями"???
  • Василий СПРУТ
    Твари--- это наши люди 8 лет платили пенсии субсидии давали воду оплачивали мы ВСЕ !!! Кто за это понесет ответственность -- УБЛЮДКИ
  • Alex Alex 3b1a281f
    сивохи, шефіри, єрмаки з шуфричами та бойками....
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости