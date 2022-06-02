"Какого х#я ты попёрся сюда? - За деньги. А ты? - Заставили, я из сферы образования", - взятые в плен враги в Северодонецке. ВИДЕО
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Кадры захвата в плен украинскими военными мобилизованных с оккупированных территорий Донбасса в ходе боев в Северодонецке.
Как сообщает Цензор.НЕТ в сеть попали кадры захвата в плен мобилизованных оккупантами жителей Донбасса.
Таких пленных из "ДНР" берут бойцы ВСУ сейчас в Северодонецке, несмотря на очень тяжелую ситуацию.
Один без понятия, как называется его подразделение, а второй вообще мобилизовали, угрожая 8 годами тюрьмы за отказ.
Полонені орки або танці "Хука" роблять дива.— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) June 2, 2022
М'ясо за гроші та вчитель по "примусу".
Слава Нації 🇺🇦
Смерть ворогам🔥
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