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Спасибо Байдену за HIMARS, ожидаем хороших новостей о поставках оружия и от других партнеров, - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня выступил с традиционным обращением к украинскому народу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Зеленского.

В сообщении отмечается: "Соединенные Штаты подтвердили на разных уровнях, что нашему государству направляются современные ракетные системы залпового огня HIMARS. Это оружие действительно поможет спасать жизнь наших людей и защищать нашу землю.

Я благодарен Президенту Байдену, всем нашим американским друзьям и народу Соединенных Штатов за такую ​​поддержку. Ожидаем.
Ожидаем также хорошие новости о поставках оружия и от других партнеров. Например, сегодня есть новый пакет оборонной помощи от Швеции.

Работаем над тем, чтобы вывести объем поставок именно современных боевых систем на более высокий уровень".

Смотрите: Каждый день работаем над усилением нашей защиты, - Зеленский. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • Павло ШОвте
  • Павло ШОвте
  • Aleksiey Ykropovich
    нарешті Зеленський почав дякувати а не критикувати.
    Дякуємо усім хто допомогає України відстояти під навалою рашиссто-нацистів.
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