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СБУ обезвредила преступную группировку, передававшую оккупантам разведданные и доходы от наркобизнеса. ВИДЕО

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В ходе масштабной операции в Киеве и Чернигове Служба безопасности нейтрализовала международную группировку, ежемесячно переправлявшую в РФ более 3 млн в гривневом эквиваленте от сбыта оптовых партий амфетамина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.

"Денежные средства выводили через российскую биржу криптовалют, а их конечные получатели – лица, подконтрольные представителям спецслужб страны-агрессора. Кроме того, в составе ОПГ действовала разветвленная сеть наркодилеров, которых оккупанты использовали для сбора данных по дислокации и перемещению украинских войск. В общей сложности в группировку входило более 20 человек. Свой товар реализовывали на территории Киевской, Черниговской и Сумской областей. Для поиска клиентов создали несколько специализированных телеграм-каналов", - сообщает спикер СБУ.

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Двое организаторов ОПГ задержаны. Решается вопрос по сообщению им о подозрении и избрании меры пресечения. СБУ продолжает неотложные следственно-оперативные действия.

Топ комментарии

  • Aks World
    10 лет гидра работала, СБУ по любому знала каждого ее члена и не трогала, крышевала.
    И тут по запросу Европы за 2 дня прямо всех идентифицировали и задержали.
  • три - пятнадцать
    ви там акуратніше з наріками - так можна і країну обезглавити
  • Hanka Panyanka
    я даже себе представляю этот запобіжний захід - выход под залог за смешные деньги..., наши "реформированые" суды во время войны отпускают и предателей и преступников под залоги аж гай шумить..., а законники наши хреновы думают только о том, как голосовать удаленно, и за границу быстро слинять и на подольше там остаться...
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