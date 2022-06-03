Во время задержания в Одессе мужчина взорвал гранату, ранены трое правоохранителей, - Нацполиция. ВИДЕО

В Одессе при задержании торговцев оружием один из фигурантов бросил в сторону правоохранителей гранату. Ранения получили трое оперативников внутренней безопасности Нацполиции.

Об этом сообщает Департамент коммуникаций Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

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Правоохранители установили причастность 27-летнего харьковчанина и его 29-летней сожительницы – жительницы Луганщины – к незаконным сделкам с оружием.

Проведен комплекс оперативных мероприятий и задокументирован факт продаж фигурантами автомата Калашникова, магазина к нему, патронов калибра 5,45, гранат РГД-5 и Ф-1.

"Увидев полицейских, мужчина попытался скрыться. Однако когда оперативники внутренней безопасности полиции его схватили, он достал из кармана гранату, которая сдетонировала. В результате взрыва трое оперативников получили осколочные ранения. С травмами разных степеней их доставили в Одесскую областную клиническую больницу. Пока жизни полицейским ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

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