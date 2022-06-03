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"Е#ать, такие путешественники": Оккупант хвастается украдеными магнитиками из холодильника. АУДИО

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Российские оккупанты завидуют тому, что до войны украинцы имели возможность путешествовать по миру, в то время как для большинства россиян это недостижимая роскошь.

Об этом свидетельствует перехват СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Я магнитики набрал. Мы когда в доме поселились, они, е#ать, такие путешественники: они были в Китае, в Италии, в Париже. Дох#я, короче, где были. Они им не нужны, не понадобились, по ходу, вот я их себе взял", -рассказывает российский мародер своему брату.

Он добавляет, что военные РФ воруют в Украине все, что видят: "Пацаны чё только не пи#дят: пилы, всякую х#йню, "тырчики", болгарки - всё домой".

Сам оккупант жалеет, что забил сумку косметическими кремами, но все "добро" сгорело вместе с 10 кофемашинами, которые захватчик планировал отправить домой и продать.

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Топ комментарии

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Та ****, поездка из Дальних ****** в Хургаду, размещение и сразу к бесплатному бару с дешевым египетским вискарём.
    И с утра до вечера вискарь! На шару же!
    В ресторане на обед три полных тарелки жрачки на ивана, его ватосамку и каждого ********, на шару же!
    Потом - завязка циллюлитного жира в шезлонге на пляже, до ужина.
    На ужин - по три полных тарелки на каждого... И так - 10 ночей/11 дней.
    Как тут мир увидеть! Вискарь же на шару!
    Да, кацапы?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Лапатнікі вже народжуються крадіями гвалтівниками вбивцями мародерами пияками...
  • Олег Шафрай
    **** ну и утырки. Что бы тебе и всему твоему роду эти магнитики в могилу положили.
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