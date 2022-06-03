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Агент ФСБ задержан во время съемки одного из военных объектов Черкасщины, - контрразведка СБУ. ВИДЕО

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Агент ФСБ задержан во время съемки одного из военных объектов Черкасщины, - контрразведка СБУ. ВИДЕО
Контрразведчики СБУ задержали агента ФСБ, собиравшего данные об объектах, которые могли стать целью для обстрелов в Черкасской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что предатель задержан "на горячем" - во время съемки одного из военных объектов.

"Злоумышленником оказался местный житель, бывший работник органов исполнительной власти и активный "поклонник" запрещенной партии Шария. Российские спецслужбы регулярно поддерживали с ним связь. Их интересовали координаты не только подразделений силовых структур и воинских частей, но и админпостроек органов государственной власти", – говорится в сообщении.

В настоящее время проверяется информация о планировании злоумышленником ряда терактов на территории Украины. Это связано с тем, что он пригласил в ФСБ оружие:

- пистолеты с глушителем и прицелами;
- патроны с магазинами;
- гранаты с запалами;
- противопехотные мины МОН-50 с радиодетонаторами.

В настоящее время агент задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

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Топ комментарии

  • дератизатор
    "Партія шарія" - найкраща назва для якогось обласного Гей-клубу...
  • Valter Valter
    Опять мусора на измену Родины поймали. Небось этот тоже кричал что низзя народу разрешать давать оружие ато перестреляют друг друга.
  • Kiev_Kiev_777
    шакалы....вешать таких надо
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