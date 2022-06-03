Агент ФСБ задержан во время съемки одного из военных объектов Черкасщины, - контрразведка СБУ. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что предатель задержан "на горячем" - во время съемки одного из военных объектов.
"Злоумышленником оказался местный житель, бывший работник органов исполнительной власти и активный "поклонник" запрещенной партии Шария. Российские спецслужбы регулярно поддерживали с ним связь. Их интересовали координаты не только подразделений силовых структур и воинских частей, но и админпостроек органов государственной власти", – говорится в сообщении.
В настоящее время проверяется информация о планировании злоумышленником ряда терактов на территории Украины. Это связано с тем, что он пригласил в ФСБ оружие:
- пистолеты с глушителем и прицелами;
- патроны с магазинами;
- гранаты с запалами;
- противопехотные мины МОН-50 с радиодетонаторами.
В настоящее время агент задержан, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.