Колонна военной техники Беларуси подошла к границе с Волынской областью. ВИДЕО

Колонна белорусской военной техники подошла к границе с Волынской областью. Среди техники в Дрогочине были отмечены 6 БТР и один МАЗ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале "Беларускі Гаюн".

По данным издания, вчера в Дрогичине была замечена колонна военной техники ВС РБ. В числе техники были отмечены шесть БТР и один МАЗ. Сегодня в 11:35 в Кобринском районе, со стороны села Барисава в сторону села Дивина проехала эта же колонна в сопровождении двух машин ГАИ. Затем в селе Дивин колонна повернула в сторону границы с Украиной.

Позже, около 12:45, со стороны границы с Украиной в сторону Кобрина двигались два БТР и МАЗ, затем за ними колонна из шести БТР и одного МАЗа.

Издание также опубликовало видео, взятое из социальных сетей.

Как сообщалось, накануне в Беларуси начали перебрасывать более 50 единиц военной техники из Гродно в Брестскую область.

Ранее сообщалось, что Беларусь сняла с баз хранения свои танки и боевые машины пехоты. Военная техника может быть передана военным России.