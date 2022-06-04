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Оккупанты уничтожают доказательства своих преступлений в Мариуполе: сносят дома и вместе с телами вывозят на свалку, - Андрющенко. ВИДЕО

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Российские оккупанты начали сносить разрушенные дома во временно оккупированном Мариуполе, не разбирая завалов и не забирая тела погибших.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Вчера после обнародования данных о телах погибших под завалами, оккупанты приступили к прямому сносу домов без разбора завалов. Первые дома по пр. Единства 56-60 под усиленной охраной, с привлечением "государственных волонтеров" снесены. Русские уничтожают доказательства, не тратя времени на поиск погибших в разбитых домах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные о новых телах погибших невозможно получить в связи с тем, что после сноса все вывозится на свалку Левобережного района.

"Если в зданиях оставались трупы, то они вместе с мусором выгружены на мусорном полигоне. Бесчеловечное обращение даже с погибшими набрало неслыханных оборотов", - добавил Андрющенко.

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Топ комментарии

  • Василиса Терехова
    кто-то сомневался, что будет по другому? или мало Грозного? один-в-один схема. им не нужны города и люди. им нужна только трасса дыныры-крым. все остальное - не их дело. ну, порт нужен, куда без него. а все остальное - под слом. и тем, кто там остался - а остались там ждуны рускага мира - вы тоже не нужны. или в рабство или на сахалин.
  • Green sheet
    Идет целенаправленное уничтожение и зачистка украинских городов. Цель рашистов сделать из Украины пустыню и депресивный регион как в росийских глубинках, чтобы местным людям ничего не оставалось другого как идти наниматься в росийскую армию или выезжать на Рашку заселять росийские ***** на дальнем Востоке и под китайской границей. Если мы очень быстро не освободим всю Украину включая крым, то рашисты за несколько лет сделают из украинцев на окупированных территориях миллионы zомбаков и пустят на нас же. Тогда сегодняшние потери покажутся детским лепетом по сравнению с тем что нас ждет в будущем. А рашисты будут в кремле весело наблюдать как украинцы уничтожают украинцев а на Рашку даже гробы не едут.
  • Кайрос Тор
    Відверто ,цинічно і думаю правдиво -любітелі руzzкаго міра ,дочекались АсвАбАдітелей і отримали подарунки.Решта любітелів русскАга міра і русскочелюсних дегенератів ,можуть насолоджуватись.
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