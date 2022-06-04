Защитники Украины уничтожили вражеский танк Т-72. Прямое попадание повлекло за собой детонацию боекомплекта. ВИДЕО

Воины подразделения ОК "Північ" уничтожили вражеский танк Т-72 на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

"Очередной видеоотчет от одного из подразделений ОК "Північ" с Донбасса! Прямое попадание в оккупантский Т-72 повлекло за собой детонацию боекомплекта. Еще один танк больше не будет разрушать нашу страну!" - говорится в сообщении.

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