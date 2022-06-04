Россиянин на Закарпатье сжег паспорт: Считаю Путина врагом. ВИДЕО

Сергей Андреев 7 лет назад женился на украинке и с тех пор живет на Закарпатье. Он говорит, что ни разу не сталкивался с притеснениями.

Видео сожжения российского паспорта опубликовало Государственное бюро расследований, сообщает Цензор.НЕТ.

В бюро сообщили, что системно проверяют проживающих в Украине граждан РФ относительно возможной причастности к ДРГ. "Практически все опрошенные россияне осуждают путинскую агрессию", - подчеркнули в ГБР.

36-летний житель Закарпатья в знак протеста против действий РФ разорвал и сжег свой паспорт.

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"С гордостью рву свой паспорт и с гордостью отказываюсь от российского гражданства, потому что считаю, что Путин совершает зло и этой войной убивает детей и мирных жителей. Считаю Путина врагом Украины и всего мира", - сказал Андреев.

Он подчеркнул, что с тех пор, как живет на Закарпатье, ни разу не сталкивался с проявлениями нацизма и не испытывал никаких притеснений.