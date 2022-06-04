Россияне превращают Донбасс в пепел. Репортаж из-под Покровского. ВИДЕО

Журналисты проекта "Український свідок" побывали под Покровским близ Бахмута, где не уцелел ни один дом. Они спросили у военных ВСУ, зачем россияне полностью разрушают инфраструктуру региона.

Репортаж опубликован на канале "Українського свідка" в ютубе, сообщает Цензор.НЕТ.

Пока ситуация на Бахмутском направлении стабильно напряжена: подразделения ВСУ удерживают этот участок, чтобы не дать россиянам перерезать трассу на Лисичанск и тем самым не дать им создать котел. Попытки россиян выбить отсюда ВСУ продолжаются круглосуточно. Для этого они используют ствольную, реактивную артиллерию и авиацию.

Только во время этой съемки по Покровскому произошло несколько прилетов крупнокалиберного оружия. Грохот от обстрелов во время видео не утихает.

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"Киевская, Черниговская, Сумская области и кусок Донбасса – там силы россиян были распылены", – говорит военный с позывным Байда. "А здесь очень большая концентрация как войск, так и средств огневого воздействия. Там давали укрываться, здесь просто разбирают", - рассказывает мужчина.

Как пояснил журналистам Байда, тактика россиян заключается в полном уничтожении инфраструктуры. Донбасс не исключение: село Покровское они разрушили почти полностью.

"Где не может пройти пехота, все равняется с землей", - говорит он. По его словам, это делается для того, чтобы живая сила потеряла всякое укрытие.

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А еще Байда призвал к эвакуации проживающих в зоне боевых действий: "Все цепляются за свои дома, пока одна из стен не упадет на голову. Эвакуируйтесь!" – говорит он.