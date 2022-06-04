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290 новых пикапов L200 купили для ВСУ и НГУ бизнесмены Карачун и Ермаков. ВИДЕО

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Совладельцы сети "АТБ" Виктор Карачун и Евгений Ермаков купили для защитников Украины 290 пикапов "Митцубиши L200".

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

В Украину прибыли первые 8 машин из общего количества в 290 единиц. Их немедленно направят в боевые подразделения на фронт.

"Если все крупные украинские бизнесмены будут помогать так же, то наши Герои не будут нуждаться в ничего, от нижнего белья и до средств связи, обнаружения и транспорта", - написал Геращенко.

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    а я перепрошую, які і скільки пікапів відвезли на фронт Вова і Беня?
  • Анатолий К 65c6a92d
    Починайте зелені 73% репетувати, що вони піаряться!
  • Mykola Trofimenko
    Дякуємо! А скільки купив найвеличніший?
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