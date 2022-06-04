Отчет об уничтожении вражеской техники из ПТРК "Стугна" за 100 дней войны подразделением лейтенанта Черновол. ВИДЕО
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Уничтожение вражеской техники из ПТРК "Стугна" подразделением экс-народного депутата, лейтенанта Татьяны Черновол.
Соответствующее видео с отчетом Черновол разместило по случаю 100 дней войны с Россией, информирует Цензор.НЕТ.
"100 дней войны - мой День рождения. Я с ночи в боях. И безвылазно на фронте. Командую подразделением ПТРК. Дослужилась до лейтенанта", - написала Черновол в фейсбуке.