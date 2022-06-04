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Отчет об уничтожении вражеской техники из ПТРК "Стугна" за 100 дней войны подразделением лейтенанта Черновол. ВИДЕО

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Уничтожение вражеской техники из ПТРК "Стугна" подразделением экс-народного депутата, лейтенанта Татьяны Черновол.

Соответствующее видео с отчетом Черновол разместило по случаю 100 дней войны с Россией, информирует Цензор.НЕТ.

"100 дней войны - мой День рождения. Я с ночи в боях. И безвылазно на фронте. Командую подразделением ПТРК. Дослужилась до лейтенанта", - написала Черновол в фейсбуке.

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Топ комментарии

  • Alex Vassago
    А виродки, які після приходу Зе-влади побили Тетяну, теж на фронті?
    Хоча... смішне питання, з заздалегідь відомою відповіддю.
    З днем народження Тетяно!
    Бережи себе!
  • Юрий Хорошунов
    Гарно, дівченко! Бережи себе. Безуглих багато, а таких як ти,слава Богу більше.
  • Хочу миру
    Тетяна - справжній воїн! Побільше палаючої ворожої техніки рахом із загарбниками! З днем народження!
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