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Первая ракетка мира Свёнтек поддержала Украину в победной речи. ВИДЕО

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Она одержала победу в Открытом чемпионате Франции по теннису "Roland Garros".

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась в поддержку Украины после победы в Открытом чемпионате Франции по теннису "Roland Garros".

Как передает Цензор.НЕТ, фрагмент ее выступления опубликовала пресс-служба чемпионата.

Спортсменка обыграла американскую теннисистку Кори Гауфф со счетом 6:1, 6:3, одержав победу в турнире во второй раз.

В своей победной речи она сказала, что надеялась, что до этого выступления ситуация в Украине улучшится. Ига отметила, что постарается поддерживать Украину и дальше.

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Топ комментарии

  • Русня Хуйня
    Іга, дякуємо. Ми пам'ятаємо твою пов'язку прапора України,і що ти з нею була завжди.
    Чудова кар'єра за два роки. Успіхів
  • Evgen Homenko
    Дякуємо!
  • Viktor 8e21d3f0
    Нереально крутий рік для Іги Швьонтек.

    Вже три місяці грає ж прапорцем України на кепці!
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