Первая ракетка мира Свёнтек поддержала Украину в победной речи. ВИДЕО
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Она одержала победу в Открытом чемпионате Франции по теннису "Roland Garros".
Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась в поддержку Украины после победы в Открытом чемпионате Франции по теннису "Roland Garros".
Как передает Цензор.НЕТ, фрагмент ее выступления опубликовала пресс-служба чемпионата.
It's your moment, @iga_swiatek 💯#RolandGarros | pic.twitter.com/NwHIYnGK2L— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2022
Спортсменка обыграла американскую теннисистку Кори Гауфф со счетом 6:1, 6:3, одержав победу в турнире во второй раз.
В своей победной речи она сказала, что надеялась, что до этого выступления ситуация в Украине улучшится. Ига отметила, что постарается поддерживать Украину и дальше.