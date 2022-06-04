Первая ракетка мира Свёнтек поддержала Украину в победной речи. ВИДЕО

Она одержала победу в Открытом чемпионате Франции по теннису "Roland Garros".

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась в поддержку Украины после победы в Открытом чемпионате Франции по теннису "Roland Garros".

Как передает Цензор.НЕТ, фрагмент ее выступления опубликовала пресс-служба чемпионата.

Спортсменка обыграла американскую теннисистку Кори Гауфф со счетом 6:1, 6:3, одержав победу в турнире во второй раз.

В своей победной речи она сказала, что надеялась, что до этого выступления ситуация в Украине улучшится. Ига отметила, что постарается поддерживать Украину и дальше.

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