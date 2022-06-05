Армия РФ готова сжигать православные церкви, как и все в Украине, – Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Украины Владимира Зеленского на 101-й день войны с РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.

"В этот день, 101-й день (04.06.2022 - ред.) полномасштабной войны, на Донетчине в Святогорской лавре сгорел Всехсвятский скит. Он загорелся в результате российского артиллерийского обстрела. Уже далеко не первый удар по лавре. Еще в среду от российского обстрела погибли трое монахов. в подвале. Грохот артиллерии и "прилеты" российских снарядов в лавре постоянны. И это одна из трех лавр Украины. Это лавра Украинской православной церкви, которую в Москве до сих пор считают связанной с Русской православной церковью. Даже это не останавливает российскую армию. Они готовы сжигать. все – православные церкви так же, как и что-нибудь другое в Украине", - сказал Зеленский.

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