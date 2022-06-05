Детонировало всю ночь: украинские артиллеристы уничтожили вражеские склады с горючим, техникой и боеприпасами, - Минобороны. ВИДЕО
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Украинские артиллеристы уничтожили склады российской армии с горючим, техникой и боеприпасами.
Об этом в фейсбуке сообщает Министерство обороны, передает Цензор.НЕТ.
"Детонировало всю ночь: наши артиллеристы накрыли огнем рашистские склады с топливом, техникой и боеприпасами. Эффектную работу провели воздушная разведка и пушкари 43-й и 45-й ОАБр", - говорится в сообщении.