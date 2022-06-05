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Детонировало всю ночь: украинские артиллеристы уничтожили вражеские склады с горючим, техникой и боеприпасами, - Минобороны. ВИДЕО

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Украинские артиллеристы уничтожили склады российской армии с горючим, техникой и боеприпасами.

Об этом в фейсбуке сообщает Министерство обороны, передает Цензор.НЕТ.

"Детонировало всю ночь: наши артиллеристы накрыли огнем рашистские склады с топливом, техникой и боеприпасами. Эффектную работу провели воздушная разведка и пушкари 43-й и 45-й ОАБр", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Alex Tiger
    Наша арта имеет длииииинные руки. пока достается репоедам, а там и к горлу ***** дотянутся.
  • Денис Власенко addd82a7
    Zdohnite ruzkie kurwy !!!
  • Bat Bet
    Чим нашого птаха збили? Ігла?
    Щось курва каптило білим поки летіло.
    Треба більше на аеророзвідку підкидати донатів, Можна фонд Сергія Притули чи Повертайсь живим,вони знають що робити,дай Боже їм здоров'я!!!!!
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