"Он поседел, он помудрел", - Всеукраинский телемарафон пропагандирует Зеленского. ВИДЕО
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В эфире телемарафона "Единые новости" ведущая рассказала, как изменился президент Владимир Зеленский за 100 дней войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Ему аплодируют стоя парламенты мира и звезды в Каннах, он называет вещи своими именами и перестал заигрывать с миром, он не боится назвать Совет безопасности ООН организацией далекой от безопасности, он патриот, он на обложке Таймз, он на слуху и у всех на устах. Его речи эмоциональны, откровенны, на грани, его голос дрожит, он немного поседел, а глаза стали мудрее и грустнее, он президент страны, которая ежедневно поражает, вдохновляет и восхищает", - сказала ведущая.