Обстрел Лисичанска российскими оккупантами: Повреждены многоэтажки и инфраструктура. ВИДЕО

Рашисты ночью обстреляли центр Лисичанска в Луганской области, в результате чего повреждены многоэтажки и инфарструктура города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Указывается. что дотла сгорел штаб выдачи гуманитарной помощи, где в убежище постоянно проживали более 40 мирных жителей.

На месте происшествия работают полицейские, фиксирующие последствия обстрелов. В настоящее время информация о пострадавших и погибших уточняется.

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