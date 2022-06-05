Обстрел Лисичанска российскими оккупантами: Повреждены многоэтажки и инфраструктура. ВИДЕО
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Рашисты ночью обстреляли центр Лисичанска в Луганской области, в результате чего повреждены многоэтажки и инфарструктура города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
Указывается. что дотла сгорел штаб выдачи гуманитарной помощи, где в убежище постоянно проживали более 40 мирных жителей.
На месте происшествия работают полицейские, фиксирующие последствия обстрелов. В настоящее время информация о пострадавших и погибших уточняется.