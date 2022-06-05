Важно поддерживать искусство, которое для жизни, а не для тех, кто хочет уничтожить эту жизнь. - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам 5 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном телеграме Зеленского

В сообщении отмечается: "Важно нести правду. Важно поддерживать искусство, которое для жизни, а не для тех, кто хочет эту жизнь уничтожить. Украинцы будут помнить литовского кинорежиссера Мантаса Кведаравичюса как человека, который был именно таким.