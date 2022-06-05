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Важно поддерживать искусство, которое для жизни, а не для тех, кто хочет уничтожить эту жизнь. - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам 5 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном телеграме Зеленского

В сообщении отмечается: "Важно нести правду. Важно поддерживать искусство, которое для жизни, а не для тех, кто хочет эту жизнь уничтожить. Украинцы будут помнить литовского кинорежиссера Мантаса Кведаравичюса как человека, который был именно таким.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ні... важно підтримувати не тільки мистецтво, а й Армію, Мову й Віру
    (розумію що це гасло 5 Президента... та хіба воно не актуальне ???)
    вічна пам"ять кожному загиблому Герою, знаному чи безвісному.... але кожному!!!
  • Voc Vox
    Мені 42, і я не лох,а льотчик в бєгах від воєнкомату.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    цей ідіот так намагається вибачитись перед литовським народом за громадянство невзорова - одного з катів цього народу.

    Хтось напевно розповів Ослу, що вони про*бали головного союзника серед країн Балтії.
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