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Кое-что привезли военным, - Зеленский посетил позиции ВСУ в районе Бахмута и Лисичанска. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил командные пункты и передовые позиции украинских войск в районе Бахмута Донецкой области и Лисичанска Луганщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Зеленского.

"Глава государства заслушал информацию об оперативной обстановке на этих участках фронта, а также отчет о материально-техническом обеспечении украинских защитников", - сообщили в Офисе президента.

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Топ комментарии

  • Yevhenii Kyriukha
    Мммм... Шматок асфальту?
  • Small Jerboa
    Бубочка косить під волонтера!
    Говорять у них рейтинг високий.
    😭
  • Игорь Вазианский
    А де відомості про те, скільки полонених українців звільнено з полону, в т.ч."азовців"?!!
    Можна якщо не ПЕРШИМ РЯДКОМ, то хоча б передостаннім. А то так получається, що преЗєденту НАСРАТЬ, ОП - НАСРАТЬ, СБУ, МЗС, МВС, МОУ, ГШ, Командуванню сухопутних військ ЗСУ - НАСРАТЬ на долю полонених!
    Ані пари з вуст!!!
    Піаряться на всьому, що можна, а полонені - то да, якась НЕЗРУЧНА ТЕМА.
    Тут можна й рейтинги свої ********.
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