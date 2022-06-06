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Парни выкладываются по полной, - Зеленский вручил награды воинам на передовых позициях под Лисичанском. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинских войск вблизи Лисичанска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Зеленского.

"Передовые позиции наших военных в районе Лисичанска. Ребята выкладываются по полной и защищают государство в самой сложной ситуации. Спасибо, что даете достойный отпор врагу. Победа за нами!", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии

  • Kan Kan 21c2f560
    Это не работа а шоу. Работа у ВСУ
  • Alex O fd946f57
    Президент воюючої країни має підтримувати воїнів, відзначаючи їх роботу. Що він і робить. До чого тут про шоу ? Чи він має працювати навідником у танку чи заряджаючим гармати ?
  • Al Makarski
    Зе-цитати:

    - Казали буде долар сорокпять при Зеленському, буде хаос, БУДЕ ВІЙНА...
    Дивіться - нічого НЕ сталося..

    - Хуже Нє Будєт (с)
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