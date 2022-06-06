Парни выкладываются по полной, - Зеленский вручил награды воинам на передовых позициях под Лисичанском. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовых позициях украинских войск вблизи Лисичанска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Зеленского.
"Передовые позиции наших военных в районе Лисичанска. Ребята выкладываются по полной и защищают государство в самой сложной ситуации. Спасибо, что даете достойный отпор врагу. Победа за нами!", - отмечается в сообщении.