"Жена забрала вентилятор, кофемолку, мультиварку": Оккупанты делают "бизнес" на мародерстве. АУДИО
Об этом свидетельствует перехват СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что оккупанты организовали "логистические центры" по доставке награбленного на войне и продают его своим соотечественникам.
Однако "бизнес" развивается не очень, потому что рашисты воруют друг у друга.
"Вчера Вовина жена микроволновку забрала... вентилятор, кофемолку там, мультиварку..." - отчитывается мужу-оккупанту жена, занимающаяся распределением награбленного в РФ.
Но Вова, как оказывается, кроме перечисленного, намародёрил в Украине еще 4 телевизора: "три телевизора в коробке и один без коробки".
Тот, что без коробки, ему отдали, а вот остальные три нет. Женщина подозревает, что их забрал "тот хрен, который... он два раза забирал". Поэтому она просит мужа "разобраться".