"Это безбожие! Вы ответите за каждую свежую могилку перед Господом Богом!", - митрополит УПЦ МП Лонгин публично осудил главу РПЦ Кирилла. ВИДЕО

Настоятель Банченского монастыря УПЦ МП (Черновицкая область) митрополит Лонгин (Михаил Жар) на одной из проповедей публично осудил главу РПЦ Кирилла Гундяева за благословение войны России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Благодарим за ваше благословение. За то, что погибают люди и проливается кровь. За то, что вы бомбите наши храмы и монастыри. За то, что вы убиваете наших монахов и священников. Благодарим, ваше святейшество, с большим вашим благословением на кровопролитие. Это безбожие. Нам очень больно, братья и сестры. Когда мы готовы стать на колени и просить всех кругом остановить, а не благословлять на войну. Кто-то будет отвечать за кровь пролитую, за материнские слезы, за детей, ставших сиротами. Вы будете отвечать. Те, кто благословляет войну, кровопролитие, поймете верно: вы ответите перед Богом, не перед людьми. За каждую материнскую слезинку, за каждую свежую могилу. Вы ответите перед Господом Богом, это так не прощается. Вы ранили весь православный мир Украины. Вы ранили нас, вы причинили нам большую боль. Не ищите себя оправдания", - заявил Лонгин.

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