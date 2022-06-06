Лавров о невозможности посетить Сербию: "Произошло, конечно, немыслимое". ВИДЕО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров возмущен, что не может посетить Сербию, ведь Черногория, Болгария и Северная Македония не пропустили в свое воздушное пространство его самолет.