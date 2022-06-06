"Нас них#ево разъ#бали. У нас нет техники. Нам п#зда", - запись с телефона оккупанта, побывавшего в Чернобаевке. ВИДЕО

Оккупанты, которые сейчас дислоцируются в селе Чернобаевка Херсонской области, записывают на свои телефоны видео, где в ироническом тоне обсуждают неудачное наступление россиян на Николаев, общаются об "отказниках" и пьянстве в армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Слідство.Інфо" с описанием полученного журналистами от собственных источников видео, снятого на телефон российского оккупанта.

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На полученном видео российские военные делают вид, что они на развлекательном ток-шоу, где ведущий и гости делятся впечатлениями от войны и отвечают на вопросы. Несколько российских военных, которые появляются на видео, находятся в темном помещении с гирляндой, окнами, забитыми простреленной фанерой и маленьким квадратным телевизором. Вместо микрофона оккупанты используют полицейский жезл и называют свой "телеканал" "Очкошники ТВ".

"Слідство.Інфо" идентифицировало двух российских военных, появляющихся на видео. "Ведущим" с полицейским жезлом оказался 24-летний Эльдар Нахушев из Черкеска. В соцсетях он публикует фотографии в военной форме с маленьким сыном. Также, как видно из соцсетей, Эльдар Нахушев занимается музыкой и выступает на свадьбах: однажды он занял первое место в номинации "Инструментальная музыка" конкурса художественного творчества "Солдаты антитеррора".

Еще один идентифицированный оккупант из полученного видео – Рассул Ойоков. В его соцсетях много постов с флагом и символикой Республики Адыгея. Под одним из таких изображений подпись: "Мы помним и забывать подобно смерти. 1763-1864". Речь идет о русско-кавказской войне, в которой черкесы оказали героическое сопротивление агрессии Российской империи.

Судя по полученным данным, военнослужащие по видео относятся к 22-му армейскому корпусу Береговых войск Черноморского флота российской армии, который сейчас дислоцируется в Чернобыевке.

Напомним, 29 мая украинская армия уже в 22-й раз в течение трех месяцев войны попала в российский состав боеприпасов в Чернобаевке.

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