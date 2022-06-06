Украинские военные снесут голову кому угодно, - Лукашенко. ВИДЕО
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Александр Лукашенко, называющий себя президентом Беларуси, считает, что украинские военные "снесут голову" любому, кто попытается разделить страну.
Как информирует Цензор.НЕТ, выступление Лукашенко распространяется в сети.
"И я уверен, украинские военные снесут голову любому. Я не говорю там нацики, не нацики. Слушайте, это вопрос философский. Военные Украины снесут голову кому-либо, особенно нацики, как некоторые их называют, которые хотят иметь "самостоятельную, свободную Украину"... Они снесут головы всем, кто сегодня хочет расчленить Украину", – сказал Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси.