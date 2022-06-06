Новости Видео • Агрессия России против Украины, Война

Чтобы не уменьшалось внимание к Украине, все должны продолжать говорить о происходящем, - Зеленский. ВИДЕО

2 87826
Президент Украины Владимир Зеленский традиционно выступил с обращением к украинцам вечером 6 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение размещено в телеграм-канале Зеленского.

"Чтобы не уменьшалось внимание к Украине, к нашей борьбе за свободу, каждый и каждая должны продолжать говорить о происходящем. Распространяйте информацию. Поддерживайте наши потребности. Конечно, прежде всего это касается журналистов. И сегодня, кстати, хочу пожелать им не замыкаться на нашем внутреннем украинском контексте. Чем больше будет сказано об Украине в мире, тем быстрее мы сможем закончить войну и освободить нашу землю", - отмечается в обращении Владимира Зеленского в конце 103-го дня войны.

Читайте также: Украинцам не стоит расслабляться, потому что ситуация может обернуться очень непрогнозируемо, - Зеленский

Топ комментарии

  • 5 копійок
    Зникни. Вже набрид за сьогодні.
  • Mykola Trofimenko
    Чуєш, увагофіл, ти Джонсону телефонував, привітав?
  • Y.M. Z.
    Щоб не зменшувалася увага до України ти, довбню, повинен нарешті зав'язати з відосіками і пояснити нарешті народу України і всьому світові свій геніальний про%об з готуванням країни до війни.

    І, так, зрозуміти нарешті, що таке військовий стан і як має під час нього функціонувати країна.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости