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Рашисты начали демонтаж стелы "Мариуполь" на въезде в город. ВИДЕО

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Сине-желтую стелу "Мариуполь" рашисты начали демонтировать на въезде в город со стороны Мангуша.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    а хто здав Південь? - Де розслідування? Чий був наказ? - Єрмак, Зеля, Баканов, Демченко - хто?

    Ви пропонуєте залишити зрадників кермувати далі?

    Перемоги з ними може і не статися, а може статися поразка та капітуляція
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Стела обов'язково буде поновлена а всі кацапські смердючі свині будуть викинуті взад в радной запарєбрікавий свінарнік...
  • jklpqrs
    Стелу прибрать можно, но только ведь историю не уберешь. Азов уже никто не забудет, да и знак "Дети" тоже.
    А вообще, если хотим победить кацапье, немедленно нужно открывать ВСЕ архивы до 1991. Это ударит по кацапью сильнее, чем вся артиллерия вместе взятая. Они не просто так до смерти боятся свою историю и пытаются ею манипулировать всему доступными способами, у них для страха есть все причины. Это будет смертельный удар под их безумную идеологию. Да, что-то может вылезти боком и для нас. Но показав миру всю историческую гниль кацапья можно добиться очень и очень многого. Только вот хватит ли смелости для этого, вопрос.
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