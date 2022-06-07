Путин шантажирует мир угрозами продовольственной безопасности, - Блинкен. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Президент России Путин начал свою неспровоцированную захватническую войну против Украины. Это, конечно, повлекло за собой страшные страдания самой Украине, ее народу, стране; но опять же, как вы хорошо знаете, это оказывает разрушительное влияние на глобальную продовольственную безопасность, поскольку Украина является одной из мировых житниц. Она является ведущим производителем пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла и прочего. И буквально везде, где я бываю, я слышу об этом", - отметил он.
По словам Блинкена, российская морская блокада в Черном море препятствует доставке украинского урожая в обычные места назначения.
"Около 20 миллионов тонн пшеницы лежит в зернохранилищах под Одессой и на кораблях, буквально заполненных зерном, застрявшими в Одесском порту из-за этой российской блокады. Российские войска захватили одни из наиболее продуктивных сельскохозяйственных угодий Украины. Они заложили взрывчатку по полям. Они уничтожили жизненно важную сельскохозяйственную инфраструктуру. Есть достоверные сообщения, в том числе, как мы видели в одной из наших ведущих газет сегодня, что Россия ворует украинских экспортеров зерна – извините, экспорт – чтобы продать для собственной прибыли. Теперь Россия тоже накапливает свой экспорт продовольствия", - подчеркнул госсекретарь США.
"Поэтому это все умышленно. Мы это знаем. Президент Путин прекращает доставку пищевых продуктов и агрессивно использует свою пропагандистскую машину, чтобы отвлечь или обезобразить ответственность, потому что он надеется, что это заставит мир уступить его и положить конец санкциям. Другими словами, проще говоря , это шантаж", - подытожил Блинкен.