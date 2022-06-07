Волонтер Мороченец о необходимости в автомобилях на передовой: "Под постоянными обстрелами их приходится менять чаще, чем носки". ВИДЕО
4 02015
В зоне боевых действий в Донецкой области встретили волонтера Олега Мороченца, который уже 8 лет помогает нашим воинам. Он знает о проблемах на фронте и нуждах на фронте, как никто другой.
В разговоре с корреспондентом Цензор.НЕТ Михаилом Ухманом, волонтер особо отметил то, что на передовой нужен транспорт.
"Проедьте любой дорогой, которую простреливают российские оккупанты и вы увидите, что происходит с автомобилями наших военных" - объяснил Мороченец.