Волонтер Мороченец о необходимости в автомобилях на передовой: "Под постоянными обстрелами их приходится менять чаще, чем носки". ВИДЕО

В зоне боевых действий в Донецкой области встретили волонтера Олега Мороченца, который уже 8 лет помогает нашим воинам. Он знает о проблемах на фронте и нуждах на фронте, как никто другой.