Новости Видео • Агрессия России против Украины, Война

У каждого своя мотивация. Всем страшно, но ребята делают свое дело, - украинские воины на Харьковщине. ВИДЕО

9 5894
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал о боевых буднях украинских защитников в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал на своем ютуб-канале.

"Бойцы защищают Украину на Изюмском направлении. Они показали нам свои фронтовые будни", - отмечается в сообщении.


Для перевозки снаряжения и личного состава они нуждаются в микроавтобусе. Давайте поможем нашим защитникам.

Здесь все реквизиты фонда.  https://but.paternii.pl/

Стать спонсором канала https://www.youtube.com/channel/UCg7T647ROSeONOCHeNMBduQ/join

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

ТОП-новости

все новости