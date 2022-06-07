У каждого своя мотивация. Всем страшно, но ребята делают свое дело, - украинские воины на Харьковщине. ВИДЕО
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Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал о боевых буднях украинских защитников в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал на своем ютуб-канале.
"Бойцы защищают Украину на Изюмском направлении. Они показали нам свои фронтовые будни", - отмечается в сообщении.
Для перевозки снаряжения и личного состава они нуждаются в микроавтобусе. Давайте поможем нашим защитникам.
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