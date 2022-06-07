Украинские артиллеристы уничтожают российские Грады вместе с боекомплектом. ВИДЕО
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В сеть попали кадры уничтожения украинскими артиллеристами российских Градов и боекомплекта для них в Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пользователь твиттера Necro Mancer.
"Пологовский район Запорожская область. 44 ОАМБр накрыли реактивщиков противника", - отмечается в сообщении.
Ну и ладно, они всё равно были дотационные (с) ЛА— Necro Mancer (@666_mancer) June 7, 2022
Пологовский р-н Запорожская обл., #44оабр #всу накрыла реактивщиков противника https://t.co/6NzCboazEu #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/6ubMAfQgPZ