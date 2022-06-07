Новости Видео • Агрессия России против Украины, Война

Украинские артиллеристы уничтожают российские Грады вместе с боекомплектом. ВИДЕО

36 11037
В сеть попали кадры уничтожения украинскими артиллеристами российских Градов и боекомплекта для них в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пользователь твиттера Necro Mancer.

"Пологовский район Запорожская область. 44 ОАМБр накрыли реактивщиков противника", - отмечается в сообщении.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Виктор Дийнега
    Красивая работа от наших красавчиков.
  • Garry Grant
    Кацапська сарана горить в пеклі.
  • Вячеслав Шатров
    Класс
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости