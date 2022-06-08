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Уже более 31 тысячи россиян погибли в Украине. Настанет день, когда количество потерь даже для России пересечет предел допустимого, - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинскому народу вечером 7 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение президента размещено в его телеграме.

"Уже более 31 тысячи российских военных погибли в Украине. За время с 24 февраля Россия платит за совершенно бессмысленную войну против Украины почти по 300 жизней своих солдат каждый день. И все равно настанет день, когда количество потерь даже для России пересечет границу допустимого", – указывается в сообщении.

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Топ комментарии

  • Павло ШОвте
  • 5 копійок
    А ось і намалювався Вечірній балабол.
  • Мобильный крематорий
    Когда кацапов волновали дохлые холопы?! Они и миллион свиней положат, если это им поможет добиться оккупации новых территорий. И ни одна свиноматка не взвизгнет по своему парасятку. Будет молчать в тряпочку, уплетая за обе щеки выделенных хлом банку говяжьих анусов под зомбоящик.
    К кацапам изначально неправильно подходят, применяя к ним человеческие принципы . Кацапы не мыслят, как люди. У них совершенно другие ориентиры.
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